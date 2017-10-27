На вулиці Коновальця провалилася дорога

Як повідомили у Франківській районній адміністрації, на вул. Коновальця, 35-37 утворилося провалля. Аварійне місце обгороджене та викликано аварійну бригаду ЛМКП «Львівводоканал».

«Сьогодні сталося провалля по центру дороги на вул. Коновальця, 35-37. Аварійне місце вже обгороджене та викликано аварійну бригаду ЛМКП «Львіводоканал». Припускаємо, що причина провалля – заломлення колектора», – розповів Тарас Гнида, голова Франківської районної адміністрації.