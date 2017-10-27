До Львова з робочим візитом прибув голова Нацполіції

Сьогодні, 27 жовтня, голова Національної поліції України Сергій Князєв проводитиме нараду за участі керівників структурних та регіональних підрозділів поліції

Серед питань, які розглядатимуть під час зустрічі, – стан правопорядку в державі та підбиття підсумків за результатами роботи поліції упродовж 9 місяців 2017 року. Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

За словами очільника Нацполіції, до Головного управління Національної поліції у Львівській області прибудуть усі керівники регіональних управлінь поліції та керівники структурних підрозділів.

«Ми будемо підбивати підсумки за 9 місяців роботи поліції. Обговорюватимемо реформи та їх втілення, наші прорахунки та перемоги», – зазначив Сергій Князєв.

Нагадаємо, раніше в Нацполіції підбили підсумки проведення всеукраїнської операції «Мігрант». Згодом перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що кількість скоєних вбивств і замахів у цьому році є найнижчою за останні 10 років.