Львівщина увійшла до Європейської мережі регіональної кулінарної спадщини

Угоду підписали в межах Міжнародного економічного форуму на агропромисловій секції.

«Для нашого регіону це крок вперед. Попри те, що ми гордимося нашими рестораторами і наш рівень сервісу є одним з найкращих, нам потрібна ця статусність та впізнаваність. Якщо ми як європейці хочемо відповідати всім стандартам Євросоюзу, ми мусимо такі речі формалізувати. Кожен турист, який приїде на Львівщину бачитиме впізнаваний бренд», – наголосив під час підписання меморандуму очільник області Олег Синютка.

На важливості укладеної домовленості акцентував і координатор проекту «Європейської мережі регіональної кулінарної спадщини» Ніколас Феллстрем.

«Із того, що я побачив, подорожуючи Львівщиною, я зробив висновок, що ви уже маєте чим пишатись. Однак і маєте куди розвиватись. Наша співпраця буде плідною, адже напрямів для розвитку дуже багато, тому йдеться про великий вклад в майбутнє», – зазначив Ніколас Феллстрем.

Меморандум уклали з метою підтримки, розвитку і просування співпраці між львівськими рестораторами, виробниками локальних продуктів, носіями регіональних традицій та Європейською мережею кулінарної спадщини шляхом спільної діяльності.