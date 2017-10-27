Дім Франка запрошує на виставку «Дотик до вічності»

Такий вид мистецтва присутній у традиції майже всіх країн і народів. Ще стародавні єгиптяни виготовляли зліпки з обличчя, вважаючи, що між земним і небесним царством існує невидимий зв’язок.

У Домі Франка вперше відбудеться виставка, на якій представлені зліпки облич видатних особистостей, які дотичні до життя та творчості Івана Франка. Завдяки таким відомим скульпторам, як С. Гальберг, Г. Крук, Б. Довгань, Я. Турчинський, Б. Шарко, С. Литвиненко, Ф. Клейн, Є. Дзиндра, С. Дзиндра, Я. Чайка, Е. Мисько, П. Дзиндра й інші, ми можемо побачити, якими були їхні обличчя.

Відкриття виставки – 1 листопада, о 15.00.

Посмертні маски – це частина культурної спадщини людства. Вони оголюють справжнє обличчя і душу померлого. В останньому подиху, портреті й посмертній масці на віки збережено перехід з буття у безсмертя.

Біографічна довідка. Петро Дзиндра народився 28 березня 1944 року в м. Ярославі на території сучасної Польщі в українській родині. Хлопчикові не було й року, як залишився круглим сиротою, надалі виховувся у сім’ї рідної тітки. 1945 року родину було виселено на Західну Україну, у м. Заболотів Івано-Франківської області. У Львові познайомився зі своєю майбутньою дружиною Уляною та її батьком – відомим українським скульптором Євгеном Дзиндрою, автором кам’яних левів, які охороняють Львівську ратушу на площі Ринок. Євген Дзиндра замінив Петрові батька, став його учителем у скульптурі.

Петро Дзиндра є автором численних меморіальних таблиць та надгробних пам’ятників в Україні та Польщі, зокрема, надмогильного пам’ятника синові Івана Франка – Андрієві – на Личаківському цвинтарі у Львові.

Петро Дзиндра працює у галузі монументально-меморіальної скульптури. У роботі митець використовує бронзу, камінь, мармур, граніт. Продовжуючи справу Євгена Дзиндри, знімає посмертні маски відомих людей.

Дім Франка, вул. Івана Франка, 150, виставковий зал.