20 млн для ЛАЗу: хто отримає гроші, які заборгував Львів?

Більше 20 млн грн, які Львівська міська рада винна за автобуси ЛАЗ, останні тижні стали не лише питанням фінансової відповідальності, але і політичної. Через великий борг автобуси та рахунки комунального перевізника АТП-1 заарештовані. Натомість у міській раді протягом місяця ухвалили два протилежні рішення: спершу вирішили віддати борг, а потім передумали.

Автобуси виробництва Львівського автобусного заводу, чи точніше одного з підприємств, яке діяло на території колишнього промислового гіганта, Львів замовив ще до проведення футбольної першості Євро-2012. Як зазначають у міській раді, зараз у АТП-1 є 31 автобус ЛАЗ, з них 13 працюють на маршрутах, ще шість пройшли ремонт і найближчим часом також виїдуть на маршрути. Решта ж автобусів не експлуатуються. Однак грошей за них міська рада не оплатила. Причина – борги підприємства перед містом і довгі торги про взаємний залік.

«У 2009-2010 роках АТП-1 придбало автобуси у ТзОВ «Львівські автобусні заводи». Придбання цих автобусів здійснювалося за кошти міського бюджету. З цього часу місто не розрахувалося з «Львівськими автобусними заводами» за поставлені автобуси. На сьогодні є ряд судових рішень, які набрали законної сили. Сума заборгованості орієнтовно з усіма витратами складала 28 млн. грн», – роз’яснює ситуацію начальниця юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Щоправда, у 2017 році фірма, якій місто мало би повернути борг, змінилась. ТзОВ «Львівські автобусні заводи» продало своє право вимоги заборгованості компанії «Оптимум фактор», підтвердженням чого є судове рішення. Тобто борг за автобуси Львівська міська рада має повертати вже «Оптимум фактор».

Через зволікання з оплатою боргу справою зайнялась виконавча служба. Як результат – на все рухоме і нерухоме майно АТП-1 накладено арешт і є ризик вилучення автобусів виконавчою службою. Що більше – підприємство не може вести нормальну діяльність через постійні арешти рахунків.

За словами Гелени Пайонкевич, у результаті довгих переговорів міській раді вдалося досягти зменшення офіційної суми заборгованості.

«Місто замість 28 млн грн мало б заплатити 20 млн грн компанії «Оптимум фактор». Крім того, є домовленість, що будуть повернуті борги нашим комунальним підприємствам. Це заборгованість перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛМКП «Львівводоканал», яка становить близько 3 млн грн», – прокоментувала Гелена Пайонкевич.

З такими умовами питання оплати великого для міста боргу винесли на сесію Львівської міської ради, яка відбулась 5 жовтня. Перед розглядом питання АТП-1 офіційно заплатило на рахунки виконавчої служби частину суми заборгованості в розмірі 5 млн грн, з якої, за словами начальника обласного управління юстиції, була виплачена заробітна плата працівникам автобусного заводу.

5 жовтня міська рада проголосувала за меморандум між з ТзОВ «Оптимум Фактор», АТП-1, ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛМКП «Львівводоканал». На його основі мала відбутись виплата боргу.

Однак уже 26 жовтня меморандум відмінили. 61 депутат проголосував за таке рішення у сесійній залі. Причиною стали заяви працівників ЛАЗу про те, що, попри обіцянки, заборговану зарплату їм так і не виплатили.

«За списками, які ми маємо з бухгалтерії, заборгованість перед працівниками становить 2,6 млн грн. Насправді вона може бути більшою. Наскільки я знаю, є понад 4,5 млн грн боргу до пенсійного фонду», – розповіла голова ЛОО Профспілки працівників автомобільного машинобудування Оксана Захваткіна.

У справу також втрутилась низка організацій, які вимагають, аби борги сплатили не російським власникам компанії, а за їхній рахунок виплатили заборговану зарплату. Йдеться про те, що кінцевим бенефіціарним власником ТзОВ «Оптимум Фактор» є Таїсія Саніна, яка пов’язана з власником «Львівських автобусних заводів» російським бізнесменом Ігорем Чуркіним. Зокрема, вони обоє є співвласниками ТОВ «Сіті транспорт груп».

Однак відміна меморандуму ніяк не вирішила проблеми львівського АТП-1, а, ймовірно, навіть посилила їх. Адже автобуси і далі під арештом, а вільно користуватись рахунками АТП-1 не може. Разом з тим наразі у міській раді немає рішення, як зробити так, аби борг, який вони мають віддати за автобуси, був перерахований саме на заробітні плати. Напрацювати механізми мають у рамках спеціально створеної робочої групи, яка збереться на наступне засідання у понеділок.