Зросли штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Сьогодні, 26 жовтня набувають чинності зміни в ст. 122 і 265-2 КУпАП щодо евакуації з місць зупинки, стоянки і паркування для інвалідів. Про це нагадує Патрульна поліція Львова.

Стаття 122 КУпАП, доповнена частиною 5, тепер звучить так:

«Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю». Штраф від 1020 до 1700 грн. Поліцейський виноситиме постанову на місці. Окрім цього, за стоянку/паркування на місцях для інвалідів (ч. 5 ст. 122 КУпАП) передбачено евакуацію транспортного засобу і згідно нової редакції ст. 265-2 КУпАП суттєве перешкоджання в цьому випадку не потрібне, тобто автомобіль евакуйовуватимуть з місця паркування для інвалідів, якщо у нього немає відповідного знака «Водій з інвалідністю», незалежно від того, перешкоджає чи ні.

Також, якщо на парковках не позначені відповідною розміткою або дорожніми знаками місця для інвалідів, то водій – інвалід або водій, який перевозить на своєму авто інваліда, має право зупинитися на будь-якому іншому місці, і ця стоянка або паркування для нього є безкоштовні.

Усі водії-інваліди повинні мати на своїх автомобілях розпізнавальні знаки «водій з інвалідністю» і мати при собі документи, що засвідчують наявність у них інвалідності. Водночас, законом визначено, що якщо людина не має при собі відповідних документів та не має на своєму автомобілі відповідного розпізнавального знака, але візуально у неї є виражені ознаки інвалідності, то вона також має право на паркування на місцях для інвалідів.

Також, згідно із законом, власники парковок повинні облаштувати в межах своїх майданчиків місця для паркування для водіїв – осіб з інвалідністю не менше 10 відсотків від загальної кількості місць, а у випадку малої кількості парковочних місць – не менше одного такого місця на парковці. Місця для водіїв-інвалідів також повинні бути розміщені максимально близько до входу в будівлі та житлові будинки, а на парковках – максимально близько до виїзду з неї.

У випадку невиділення та необладнання місць для безкоштовного паркування для авто, якими керують люди з інвалідністю, або для водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, власники майданчиків або парковочних місць ризикують сплатити штраф від 1020 до 1700 грн».