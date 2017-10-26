Європа різдвяна: 11 бюджетних ідей для мандрівок

Європа на Різдво, та ще й бюджетно – це як у старій рекламі “Ні, синку – це фантастика”. Львів’яни знають, щоб знайти будинок в Карпатах на святковий період, потрібно починати шукати його ще влітку. Подорожей за західний кордон це також стосується – у пікові дні ціни на квитки та житло зростають навіть не в арифметичній прогресії.

Але є і хороші новини. Різдвяні декорації та традиційні ярмарки на вулицях європейських міст починають з’являтися вже наприкінці листопада, тож для того, щоб спіймати справжню святкову атмосферу, не обов’язково починати подорож 24 грудня. Хоча з тим, як ростуть ціни на нерухомість у Львові, ще трохи – і реальним стане сценарій: здав свою квартиру в районі «Водоканалу» – і поїхав на Новий рік на Канари.

Отже, оптимальний варіант відвідати різдвяні ярмарки в Європі – запланувати подорож на середину грудня. У цей період свято вже у розпалі, але ціни ще не сильно кусаються.

Летимо зі Львова

Дешевих квитків зі Львова небагато, але вони є. Наприклад, до польського Вроцлава можна добратись за 430 грн (14 євро).

Вроцлав цікавий і сам по собі, і як місце старту для більшої мандрівки. Автобусами Polskibus можна недорого добратися до Праги та Берліна, а ці дві європейські столиці традиційно входять у ТОП європейських різдвяних ярмарків.

Наприклад, у Прагу за 22 злотих (5 євро):

Або до Берліна за 29 злотих (7 євро).

Ще один недорогий перевізник зі Львова, який лише кілька днів тому запустив перший рейс, – італійський Ernest. З міста Лева він літає у три італійські міста: Мілан, Венецію та Неаполь, мінімальна ціна на квитки – 49 євро в один бік. За таким тарифом є квитки до Мілана:

І трохи дорожче – до Венеції.

Летимо з Польщі

З Польщі літає незрівнянно більше лоукостів, понад те, зараз саме триває розпродаж Ryanair з цінами на квитки від 5 євро. На які напрямки звернути увагу?

У першу чергу, це Нюрнберг. У цьому баварському містечку ярмарок стартує вже 1 грудня і забава триватиме аж до самого Різдва. Також заслуговує на увагу маленьке містечко Ротенбург-на-Таубері, куди можна добратися регіональними поїздами.

Ще одна різдвяна столиця Німеччини, яку варто відзначити, – це Франкфурт. Тим паче, що сюди теж є квитки по 5 євро.

Місто, яке відоме насамперед як величезний фінансовий центр, у святковий період перетворюється на велику казку. Загалом, саме Німеччина є “винахідником” різдвяних ярмарків, а у Франкфурті проходили одні з перших із них.

Не менш казковий напрямок – Бельгія.

Так, з Варшави до Брюсселя можна добратись всього за 60 злотих (14 євро). З цього аеропорту близько та недорого можна також добратись до казкових Брюгге та Гента.

Різдво у теплі

Незважаючи на те, що пальми у нас слабо асоціюються з різдвяним настроєм, мало б бути навпаки – ви собі уявляєте ялинки і сніг в Ізраїлі? Тим не менше, і на півдні Європи є свої традиційні різдвяні міста.

Так, в Італії один з найбільших різдвяних ярмарків проходить у Неаполі, де майже весь центр міста перетворюється на один великий фестиваль.

А, окрім вже згаданого Ernest, який літає у Неаполь зі Львова, ще дешевші квитки туди є з Польщі. Наприклад, з Катовіц за 60 злотих.

Ще один теплий різдвяний напрямок – Барселона. Незважаючи на те, що місто зараз є ньюзмейкером з політично-сепаратистських причин, святкувати тут усе ж таки вміють. А добратися до столиці Каталонії з Кракова можна лише за 65 злотих (15 євро).

І наш умовний ТОП-3 “теплих” різдвяних ярмарків замикає столиця Португалії. Одна з найбільш католицьких країн Старого світу святкує Різдво очікувано яскраво та пишно. У Лісабоні відбувається безліч ярмарків, все місто прикрашене святковою ілюмінацією, окрім того, для жителів і гостей міста готують особливі атракції.

А квитки з Кракова до Лісабона зараз можна купити всього за 20 євро.