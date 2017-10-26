Художник Ігор Роп’яник привезе до Львова персональну виставку «Я малюю цей світ»

Персональна виставка Роп'яника Ігоря з м. Івано-Франківськ «Я малюю цей світ» триватиме з 27 жовтня до 14 листопада

Відкриття – 27 жовтня о 18:00 за адресою: м. Львів, вул. І. Федорова, 8 (біля Домініканського собору), в «Арт галереї мадам Пальмгрен».

Журналіст і художник Ігор Роп’яник каже, що його життя – постійний експеримент. Звідси й життєве кредо: «Нічого неможливого немає». Береться за будь-яку справу і, як правило, доводить її до кінця.

Ігор Роп’яник активний, він динамічний у своєму внутрішньому світі, в якому легко знаходить дороги до експериментів. З усіх захоплень (у нього їх було більше десяти, де проявляв себе талановитим) тільки одне найдовше затримало його біг до незвіданого – малярство.

Справді, світ кольору, складних емоційних переживань став полем його пошуків, змужніння і відкриттям свого «я».

Працює здебільшого в жанрах пейзажу та натюрморту. Учасник обласних, всеукраїнських і міжнародних художніх виставок. Персональні виставки: у Львові (1980, 1982, 2009, 2010), Івано-Франківську (1987, 2005, 2007, 2009), Чикаго,США (1992), Ґлен Спей, США (1992), Детройт, США (1994). Його твори зберігають у приватних колекціях України, Польщі, Франції, Німеччини, Аргентини, Ізраїлю, Японії, Канади, США, Австрії, Словаччини, Англії, Хорватії, Бельгії, Росії, Люксембургу, Китаю, Голландії.