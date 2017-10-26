В Україні зростає кількість хворих на ГРВІ, на Львівщині поки що спокійно

Середина осені – ідеальна пора для сезонних захворювань. За останні кілька днів в Україні на ГРВІ захворіли 140 тисяч людей. Тож Мінздоров’я наголошує – час подбати про профілактику

І хоча українці вперто відмовляються від вакцинації, медики повторюють – це найефективніший метод вберегтися.

«Уже завершено контроль якості вакцин трьох виробників, що означає, що вакцини вже найближчим часом з’являться в аптеках і закладах охорони здоров’я, і ви зможете зробити своє щеплення», – кажуть в МОН.

Як раніше повідомлялося, цього року небезпечними для українців будуть такі штами грипу як Гонконг, Брісбан і Мічиган. Відтак, саме вони включені до складу вакцин.

Грип можна розпізнати за такими симптомами:

різке підвищення температури тіла

головний біль у м’язах, біль у горлі, кашель

нежить

в окремих випадках блювота і пронос

Лікарі кажуть, що у групі ризику в першу чергу вагітні, діти до п’яти років, люди віком від 65 років, люди з надмірною вагою, хворі на серцево-судинні захворювання.

Крім щеплень, звісно, не варто забувати і про найпростіші способи профілактики. Насамперед, треба уникати контакту із хворими, прикривати рот та ніс, коли кашляєте, часто мити руки і навіть спати достатню кількість часу.

І якщо все ж захворіли, то варто таки звернутися до лікаря.

До речі, на Львівщині ситуація поки що стабільна. Про це у коментарі «Львівській газеті» розповіла головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

«За тиждень в обласну інфекційну лікарню звернулося близько 40 людей з ознаками ГРЗ. Поки що сезонного підвищення ми не спостерігаємо», – сказала медик.