В Україні зростає кількість хворих на ГРВІ, на Львівщині поки що спокійно
І хоча українці вперто відмовляються від вакцинації, медики повторюють – це найефективніший метод вберегтися.
«Уже завершено контроль якості вакцин трьох виробників, що означає, що вакцини вже найближчим часом з’являться в аптеках і закладах охорони здоров’я, і ви зможете зробити своє щеплення», – кажуть в МОН.
Як раніше повідомлялося, цього року небезпечними для українців будуть такі штами грипу як Гонконг, Брісбан і Мічиган. Відтак, саме вони включені до складу вакцин.
Грип можна розпізнати за такими симптомами:
- різке підвищення температури тіла
- головний біль у м’язах, біль у горлі, кашель
- нежить
- в окремих випадках блювота і пронос
Лікарі кажуть, що у групі ризику в першу чергу вагітні, діти до п’яти років, люди віком від 65 років, люди з надмірною вагою, хворі на серцево-судинні захворювання.
Крім щеплень, звісно, не варто забувати і про найпростіші способи профілактики. Насамперед, треба уникати контакту із хворими, прикривати рот та ніс, коли кашляєте, часто мити руки і навіть спати достатню кількість часу.
І якщо все ж захворіли, то варто таки звернутися до лікаря.
До речі, на Львівщині ситуація поки що стабільна. Про це у коментарі «Львівській газеті» розповіла головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.
«За тиждень в обласну інфекційну лікарню звернулося близько 40 людей з ознаками ГРЗ. Поки що сезонного підвищення ми не спостерігаємо», – сказала медик.