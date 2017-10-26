Уже цього вікенду у Львові відбудеться конференція PLAN B.
Формат фестивалю – edutament: денне спілкування в рамках конференцій, лекцій, майстер-класів, гейм хакатонів, виставок, що продовжується вночі на концертних майданчиках і танцполах.
Перший PLAN B відбувся у вересні 2016 року в Харкові, Краматорську та Слов’янську. В 2017 до Харкова приєдналися Дніпро, Бахмут, Соледар і Львів.
Фестиваль організовує Громадська організація «Культурна агенцiя A ‘(Харків) за фінансової підтримки USAID в рамках Української Ініціативи Підвищення Впевненості (UCBI). У Львові фестиваль проводять спільно з БО «Львівська Освітня Фундація», творчим простором «Фредра 61» та «Lviv Film Center».
27-28 жовтня відбудеться івент PLAN B WESTERN WIND – на конференції в Lviv Film Center (вул. Володимира Великого 14А) виступлять громадські активісти, культурні куратори з різних точок України, а також з Сербії та Німеччини.
Спікери:
Аліна Ханбабаєва / Plan B (Харків)
Андрій Породко / Lviv Film Center (Львів)
Невен Маріновіч / Smart Kolektiv (Serbia)
Урош Раденковiч / ESCAPE Community (Serbia)
Торстен Сторно Вiдерманн / A MAZE Independent Games and Playful Media Festival (Germany)
Ірина Соловей / Garage Gang (Київ)
Анна Белінська / Фестиваль кіно урбаністики 86 (Славутич)
А в п’ятницю, 27 жовтня, в приміщенні Fredra.61 (Зелена, 20) відбудеться вечірка пре-паті.
Вхід на обидва заходи здійснюється за попередньою реєстрацією за лінком https://goo.gl/forms/jb6xm8iKX5htu16D2