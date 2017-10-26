Уже цього вікенду у Львові відбудеться конференція PLAN B.

Фестиваль соціальних ініціатив і нової музики PLAN B – це мультиформатний івент на межі таких жанрів, як навчання, розваги і нетворкінг

Формат фестивалю – edutament: денне спілкування в рамках конференцій, лекцій, майстер-класів, гейм хакатонів, виставок, що продовжується вночі на концертних майданчиках і танцполах.

Перший PLAN B відбувся у вересні 2016 року в Харкові, Краматорську та Слов’янську. В 2017 до Харкова приєдналися Дніпро, Бахмут, Соледар і Львів.

Фестиваль організовує Громадська організація «Культурна агенцiя A ‘(Харків) за фінансової підтримки USAID в рамках Української Ініціативи Підвищення Впевненості (UCBI). У Львові фестиваль проводять спільно з БО «Львівська Освітня Фундація», творчим простором «Фредра 61» та «Lviv Film Center».

27-28 жовтня відбудеться івент PLAN B WESTERN WIND – на конференції в Lviv Film Center (вул. Володимира Великого 14А) виступлять громадські активісти, культурні куратори з різних точок України, а також з Сербії та Німеччини.

Спікери:

Аліна Ханбабаєва / Plan B (Харків)

Андрій Породко / Lviv Film Center (Львів)

Невен Маріновіч / Smart Kolektiv (Serbia)

Урош Раденковiч / ESCAPE Community (Serbia)

Торстен Сторно Вiдерманн / A MAZE Independent Games and Playful Media Festival (Germany)

Ірина Соловей / Garage Gang (Київ)

Анна Белінська / Фестиваль кіно урбаністики 86 (Славутич)

А в п’ятницю, 27 жовтня, в приміщенні Fredra.61 (Зелена, 20) відбудеться вечірка пре-паті.

Вхід на обидва заходи здійснюється за попередньою реєстрацією за лінком https://goo.gl/forms/jb6xm8iKX5htu16D2