У Стрию запрацювала Сімейна порадня

Зокрема, відвідувачі зможуть проконсультуватися у сімейного психолога, ознайомитись з методом розпізнавання плідності, пройти курси для вагітних, отримати юридичну консультацію, освоїти фінансову грамотність, а також тут надаватиметься допомога військовим із посттравматичним синдромом. Про це повідомили у Стрийській єпархії УГКЦ.

«Тут, через кожного хто працює в цій порадні, хто буде ділитися своїми духовними скарбами і знаннями, допомагатимуть людям, котрі переживають певні випробування. Сьогодні ми маємо простягнути руку тим, кого життя торкнулося трагедіями особистими і родинними – це одне з служінь, котре Церква хоче і може нести, як лік для суспільства, який не обмежується лише людською допомогою, але завжди відкритий на допомогу Божу», – сказав, звертаючись до всіх присутніх, єпарх Стрийський.

А владика Богдан (Манишин), головою Координаційної ради з питань душпастирства в кризових ситуаціях, додав, що «серед багатьох викликів, з якими зустрічається християнська родина, є війна. Однією з відповідей Церкви на цей виклик є створення психологічних порадень, щоби родини, котрі отримують певну духовну опіку при парафіях і монастирях, мали можливість і надалі тривати у віднові душі».