У Новострілищанській об’єднаній громаді відкрили ЦНАП

25 жовтня в селищі Нові Стрілища Львівської області відкрили Центр надання адміністративних послуг, участь у модернізації якого взяли українські та шведські експерти

Центр надаватиме 59 адміністративних послуг, найнеобхідніших для мешканців громади.

Допомогу в розробці та впровадженні нової функціональної моделі ЦНАП, оснащенні центру меблями та сучасною технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням громаді надала Програма «U-LEAD з Європою».

У ЦНАП Новострілищанської ОТГ постійно працюватимуть 3 спеціалісти, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації, спеціально розроблене для жителів ОТГ експертами Програми. Плата за надані послуги буде надходити до бюджету громади.

Напередодні відкриття ЦНАП провели інформування жителів громади про особливості роботи ЦНАП, його переваги, права та обов’язки працівників ЦНАП і споживачів послуг. ЦНАП створений за європейськими стандартами та доступний для людей з інвалідністю. У приміщенні обладнаний дитячий куточок.

Нагадаємо, до кінця 2017 року в рамках напряму з поліпшення якості місцевих послуг Програми «U-LEAD з Європою» заплановане відкриття 26 ЦНАП в ОТГ України.

Найкращі практики створення та покращення якості надання адміністративних послуг в ОТГ, які зараз напрацьовують і впроваджують у 26 громадах пілотної фази, застосують до всіх ЦНАПів, що відкриються чи покращать роботу в рамках наступної фази Програми. Це приблизно 600 Центрів до кінця 2020 року.

«U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.