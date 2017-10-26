У Львові затягують проектування та будівництво дороги між Рясним і Левандівкою?

На це під час сесії Львівської міської ради, 26 жовтня, звернув увагу депутат фракції «Народний контроль» Михайло Дідух

Попри закладені у бюджеті-2017 кошти, досі нема жодної інформації, на якій стадії перебуває розробка проектно-кошторисної документації проектованої дороги від вул. Шевченка до вул. Суботівської, що з’єднає мікрорайони Рясне і Левандівку. А також відновлення аварійного шляхопроводу на перетині вулиць Шевченка-Ковча.

На це під час сесії Львівської міської ради, 26 жовтня, звернув увагу депутат фракції «Народний контроль» Михайло Дідух.

«Ми на початку року передбачили кошти на обидва проекти (10 мільйони гривень – на міст, 4 мільйони – на дорогу до Суботівської), щоб роботи почалися ще у 2017-му, бо йдеться про будівництво двох вкрай важливих об’єктів. Тільки з їх появою вдасться розвантажити вул. Шевченка, яка наразі є єдиною, через яку мешканці Рясного можуть виїжджати зі свого мікрорайону. Втім жодних даних про реалізацію цих проектів нема», – наголосив депутат.

Відтак він закликав відповідальних чиновників прозвітувати про стан реалізації обох проектів, про те, як використали закладені на це кошти. Також, за його словами, треба розуміти, чи є погодження із «Львівською залізницею» про перетин дороги із залізничною колією. Зокрема, яким буде цей перетин – будівництвом тунелю чи з використанням вже існуючого залізничного переїзду.

«Я не розумію, чому питання затягується. Тому хочу почути відповіді на питання, які сьогодні цікавлять усіх ряснянців», – наголосив Дідух.