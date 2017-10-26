У Києві намагалися підірвати народного депутата Ігоря Мосійчука

Учора о 22.05 у поліцію надійшло повідомлення про вибух автомобіля по вулиці Адама Міцкевича у Солом’янському районі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як повідомляє Еспресо.TV, вибух стався біля входу до будинку, де розташована редакція телеканалу. Вибухнув мопед або скутер, припаркований біля будівлі. Причому, як стверджують очевидці, мопед з’явився біля входу до під’їзду, з якого виходили потерпілі, хвилин за 20 до вибуху. Сила вибуху – 1 кг у тротиловому еквіваленті.

Вибух стався в той момент, коли Мосійчук у супроводі охоронця разом з Балою виходив на вулицю після участі в прямому ефірі.

Унаслідок вибуху дорогою до лікарні в кареті «швидкої» загинув особистий охоронець народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука – 31-річний старший сержант поліції Руслан Кушнір.

При цьому сам народний депутат, а також політолог Віталій Бала і ще двоє перехожих отримали поранення. Один із них, 36-річний чоловік, згодом помер у лікарні.

Мосійчука успішно прооперували, зараз він перебуває в реанімації. У нього осколкові поранення кінцівок, живота та спини. Його стан середньої важкості

Подію кваліфіковано як терористичний акт, – повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. Розслідуванням займатиметься СБУ.

Прес-служба Ігоря Мосійчука поширила заяву, в якій нардеп зазначає, що замовники замаху «сидять у Москві». А виконавці – київські.

«Я вважаю, що замовники сидять у Москві. Виконавці – київські. Не виключено, що агентура серед патріотичного середовища. Це перший замах на державного діяча такого рівня в Україні.

Живим я залишився тільки завдяки моєму загиблому охоронцю Руслану. Він колишній беркутівець, що в 2013 стояв по іншу сторону барикад. А вчора він загинув рятуючи мене – націоналіста. Життя не чорно-біле. Щоб перемогти ми повинні це усвідомити. Українська Nація має стати єдиною, перегорнувши сторінку внутрішніх чвар.

Висловлюю щирі співчуття його родині. Я ніколи їх не забуду. Тепер у мене троє дітей. Третя дитина – чотирирічна донечка Руслана.

Щодо мого стану: вражена права сторона – з того боку, де був вибух. Операція пройшла успішно. По периметру лікарні виставлена охорона.

Дякую усім, хто турбувався», – йдеться в заяві.

На думку лідера Радикальної партії України Олега Ляшка, замах на Ігоря Мосійчука пов’язаний із його політичною діяльністю.

«Я не виключаю, що це робота російських спецслужб. Водночас, цей теракт може бути організований нашими політичними опонентами, адже Ігор Мосійчук – яскравий спікер та політик і багатьом стоїть, як кістка поперек горла. Тому я радив би правоохоронним органам не обмежуватись лише версією організації цього теракту російськими спецслужбами, а й шукати сліди замовників замаху в Україні», – наголосив Ляшко.