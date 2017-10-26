Сімейний лікар: як обирати

Поки що такі медики у дефіциті. Їх є не більше 8 тисяч, тоді як Мінздоров’я каже, що треба орієнтовно 20 тисяч. Обіцяють, невдовзі перепрофілювати кадри. Однак вже зараз є можливість визначитися, кому себе довірити.

Важливо, що виборі сімейного лікаря жодного значення не має ані ваше місце проживання, ані місце реєстрації. Можна керуватися тільки вигідними для вас критеріями. Можна також скористатися порадою у реєстратурі медзакладу.

Підписати угоду можна із таким медиком, який є зареєстрований в електронній базі. З паспортом та номером мобільного телефону ви можете записувати до його пацієнтів.

Таким чином, протягом наступного року кожен українець, який підпише співпрацю із сімейним лікарем, увійде в електронний реєстр пацієнтів.

Сімейний може набрати 2 тисячі пацієнтів, якими буде опікуватися. І, зрозуміло, що старатиметься їх мати якомога більше, адже від цього буде залежати зарплата.

Наприклад, за одного дорослого держава дасть лікареві 370 грн у рік, а за дітей чи літніх людей – аж 740.

Немає відповіді поки що на запитання, що робити із тими людьми, котрі ні з ким не підпишуть угоду. Однак тут українці мусять подбати самі про себе. Адже у разі хвороби, не зможуть потрапити до вузькопрофільного спеціаліста без скерування сімейного лікаря.