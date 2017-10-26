Пораненого криворізького журналіста у Львові перевели з реанімації у відділення відновлювального лікування

Нагадаємо, наприкінці серпня його евакуювали у Львів із Дніпровської обласної лікарні імені Мечнікова.

Як пояснив провідний хірург Західного регіону, заслужений лікар України, голова Асоціації нейрохірургів Львівської області полковник медичної служби Іван Богдан, стан здоров’я В’ячеслава Волка задовільний. Два дні тому його вже перевели із відділення інтенсивної терапії до відділення відновлювального лікування, де загалом будуть займатися із ним відновленням втрачених функцій.

– Коли В’ячеслава переводили з Дніпровської обласної лікарні перед нами стояло головне завдання відновити йому самостійне дихання. За той час, що він перебуває у Львові, з цим завданням ми впоралися, – зазначив полковник медичної служби Іван Богдан. – Сьогодні він дихає самостійно без апарату штучного дихання. П’ять днів тому ми видалили йому трахеальну трубку. Крім цього, в нього відновилася самостійна серцево-судинна діяльність. Під час лікування він переніс два оперативні втручання. Під час першого ми хірургічно обробили вогнепальне поранення хребта, видалили кісткові уламки та провели імплантацію кістки титановим імплантом. Операцію хлопець переніс добре, імплант прижився, що дало нам змогу розширити обсяг рухів. Під час другого оперативного втручання, яке проходило вже на спинному мозку, ми усунули наслідки його стискання. Ця операція теж була вдалою. Зараз іде поступове відновлення рухів у верхніх відділах рук, – наголосив лікар.

Хірург повідомив, що попереду на В’ячеслава чекає тривала, інтенсивна та важка робота за програмою реабілітації. А результати, яких він досягне, покаже час, адже чоловік переніс дуже складне вогнепальне поранення верхнього рівня шийного відділу спинного мозку, де розміщені центри дихання, судинної діяльності та багато інших вегетативних центрів організму.

– Тут процес лікування триває дуже позитивно, мене не просто лікують, а викохують. І таке ставлення з боку персоналу військового госпіталю надає натхнення та сил і прискорює процес одужання. Коли мене переводили з Дніпра, були проблеми із тиском, траплялися дуже часті напади, я постійно був підключений до апарату, який слідкує за тиском. Під час нападів було дуже страшно. А вже у Львові лікарі дуже швидко вирівняли тиск, потім знизили, а потім проблема геть зникла й апарат відключили. Після другої операції я почав відчувати руки і почав ним рухати. Однак цього замало, потрібно продовжувати кожного дня розминати їх і працювати. Не знаю, як мені це вдасться, але сподіваюся, Новорічні та Різдвяні свята зустрічати вдома разом зі своєю сім’єю, – розповів В’ячеслав Волк.

Біля В’ячеслава по черзі постійно перебувають мати Марія та дружина Інна, які постійно підтримують його у боротьбі за життя.

– Коли приїжджаю сюди, щоб підмінити Інну, одразу бачу позитивну динаміку у стані здоров’я сина. Радує, коли він робить нові рухи і почуває себе краще. Днями йому витягли трахеальну трубку, і він почав нормально говорити. До цього тільки шепотів. Кожного дня з ним по кілька годин працюють реабілітологи. З кожним разом він більше рухає руками. Також почали його садити у крісло-візок і тепер можна виїхати на вулицю. Перший раз у візку він витримав дві години, далі більше. Він сильний і ми поряд з ним теж сильнішаємо, але мусимо терпіти і рухатися вперед, – розповіла мати пораненого телеоператора Марія Волк.