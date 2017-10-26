Пластуни отримали в оренду приміщення двох гаражів у Львові
Сьогодні на сесії Львівської міської ради винесли ухвалу «Про надання Львівській міській молодіжній громадській організації «Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України» в оренду нежитлових приміщень на вул. Шептицьких, 16».
Мова йде про оренду терміном на 2 роки 364 дні. Вказані приміщення необхідні Львівській міській молодіжній громадській організації «Станиця Львів Пласту-Національної скаутської організації України» для облаштування збереження майна та проведення майстер-класів для членства.
В оренду надано нежитлові приміщення першого поверху, а саме: гараж загальною площею 23,5 кв. м на вул. Шептицьких, 16 і гараж загальною площею 21,8 кв. м на вул. Шептицьких, 16.
Відтак упродовж шести місяців управління комунальної власності має укласти договори оренди згідно з цією ухвалою.
Досі нежитлові приміщення цих двох гаражів були на балансі ЛМКП «Айсберг». Ці приміщення є вільними, їх ніхто не використовує.