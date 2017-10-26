Назар Подольчак: «Нас цікавить широкий спектр ідей, починаючи від екології та закінчуючи архітектурою»
Як подати проект на розгляд Lviv Tech StartUp School? За яким принципом відбирають ідеї? І хто вже встиг отримати фінансову та менторську допомогу? В інтерв’ю «Львівській газеті» про це розповів керівник школи – професор Назар Подольчак.
– Яка головна ціль Lviv Tech StartUp School?
– Це інноваційний майданчик, що мав би допомогти взаємодіяти бізнесу та новим ідеям, які народжуються у студентів, школярів і науковців. Цей майданчик, власне, має надати можливості реалізувати ці ідеї. Стартапи, по суті, це інноваційні ідеї з певним рівнем ризику. Наша школа – це, фактично, екосистема, яка покликана реалізовувати нові ідеї і змінювати на краще вже існуючі продукти.
– Яким чином ви працюєте з проектами?
– Коли людина зв’язується з нами, ми маємо провести тест ідеї. Чи вона життєздатна, цікава й актуальна. Коли бачимо, що ідея має перспективу, ми беремо студента з ідеєю і допомагаємо йому розвинути цю ідею. І даємо можливість ідею комерціалізувати. Для цього залучаємо бізнес та громадські організації.
– Хто може подавати ідеї?
– Цей майданчик відкритий для будь-якого студента. Для будь-якого жителя України, і не лише України, який просто має хорошу ідею.
– Студент – це відносне поняття?
– Звісно, відносне. Ідеї може подавати і школяр, і будь-хто, незалежно від свого статусу.
– Як з вами зв’язатися?
– На сторінці у соцмережах (facebook.com/ltsnulp) є усі наші контакти.
– Хто ваші бізнес-партнери?
– У нас є багато бізнес-партнерів у різних сферах. І фінансова, і юридична, є компанії, які працюють зі стартаперами, маємо підписані угоди з маркетологами, з аудиторськими та страховими компаніями. Тобто партнерів у нас назбирався такий великий нетворкінг, який готовий підтримати цікаві ідеї.
– Яку конкретно допомогу надають ідейним людям ваші партнери?
– Вони надають менторську, фінансову та іншу ресурсну допомогу, яка буде потрібна для реалізації проектів.
– Як я розумію, сьогодні – офіційне відкриття Lviv Tech Startup School. Але реально робота почалася раніше. Які ідеї вам уже надійшли?
– Ми проводили вже декілька конкурсів. Фактично, це такі челенджі, які дозволяють відібрати певні ідеї. І декілька стартапів ми вже маємо й уже з ними працюємо. Зокрема, це стратап Clickers (надає миттєвий зворотний зв’язок від студента до викладача під час лекції, тим самим стимулює викладача зосередитись на інформаційних запитах студента, – ред.), стартап Clean City (мобільний додаток, який дозволяє львів’янам контролювати завантаженість смітників, – ред.), електронний квиток ми робили, і завтра будемо працювати із декількома стартапами по фінтеху. Тобто напрацювання вже є, але зі запуском будівлі школи, думаю, вони наберуть ще більших обертів.
– Ідеї у яких сферах школу цікавлять зараз найбільше?
– Нас цікавить широкий спектр ідей, починаючи від екології й закінчуючи архітектурою.
– Аналоги вашої школи є в Києві, Харкові чи в інших містах України, успішних, зокрема, у сфері ІТ?
– Це модно зараз. Це тренд. Тому щось схоже є. Але у Львівській області в таких масштабах ми – перші.