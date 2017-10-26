Назар Подольчак: «Нас цікавить широкий спектр ідей, починаючи від екології та закінчуючи архітектурою»

«Львівська політехніка» відкрила школу стартапів. Тепер кожен охочий може претендувати на менторську та фінансову допомогу для своїх проектів

Як подати проект на розгляд Lviv Tech StartUp School? За яким принципом відбирають ідеї? І хто вже встиг отримати фінансову та менторську допомогу? В інтерв’ю «Львівській газеті» про це розповів керівник школи – професор Назар Подольчак.

– Яка головна ціль Lviv Tech StartUp School?

– Це інноваційний майданчик, що мав би допомогти взаємодіяти бізнесу та новим ідеям, які народжуються у студентів, школярів і науковців. Цей майданчик, власне, має надати можливості реалізувати ці ідеї. Стартапи, по суті, це інноваційні ідеї з певним рівнем ризику. Наша школа – це, фактично, екосистема, яка покликана реалізовувати нові ідеї і змінювати на краще вже існуючі продукти.

– Яким чином ви працюєте з проектами?

– Коли людина зв’язується з нами, ми маємо провести тест ідеї. Чи вона життєздатна, цікава й актуальна. Коли бачимо, що ідея має перспективу, ми беремо студента з ідеєю і допомагаємо йому розвинути цю ідею. І даємо можливість ідею комерціалізувати. Для цього залучаємо бізнес та громадські організації.

– Хто може подавати ідеї?

– Цей майданчик відкритий для будь-якого студента. Для будь-якого жителя України, і не лише України, який просто має хорошу ідею.

– Студент – це відносне поняття?

– Звісно, відносне. Ідеї може подавати і школяр, і будь-хто, незалежно від свого статусу.

– Як з вами зв’язатися?

– На сторінці у соцмережах (facebook.com/ltsnulp) є усі наші контакти.

– Хто ваші бізнес-партнери?

– У нас є багато бізнес-партнерів у різних сферах. І фінансова, і юридична, є компанії, які працюють зі стартаперами, маємо підписані угоди з маркетологами, з аудиторськими та страховими компаніями. Тобто партнерів у нас назбирався такий великий нетворкінг, який готовий підтримати цікаві ідеї.

– Яку конкретно допомогу надають ідейним людям ваші партнери?

– Вони надають менторську, фінансову та іншу ресурсну допомогу, яка буде потрібна для реалізації проектів.

– Як я розумію, сьогодні – офіційне відкриття Lviv Tech Startup School. Але реально робота почалася раніше. Які ідеї вам уже надійшли?

– Ми проводили вже декілька конкурсів. Фактично, це такі челенджі, які дозволяють відібрати певні ідеї. І декілька стартапів ми вже маємо й уже з ними працюємо. Зокрема, це стратап Clickers (надає миттєвий зворотний зв’язок від студента до викладача під час лекції, тим самим стимулює викладача зосередитись на інформаційних запитах студента, – ред.), стартап Clean City (мобільний додаток, який дозволяє львів’янам контролювати завантаженість смітників, – ред.), електронний квиток ми робили, і завтра будемо працювати із декількома стартапами по фінтеху. Тобто напрацювання вже є, але зі запуском будівлі школи, думаю, вони наберуть ще більших обертів.

– Ідеї у яких сферах школу цікавлять зараз найбільше?

– Нас цікавить широкий спектр ідей, починаючи від екології й закінчуючи архітектурою.

– Аналоги вашої школи є в Києві, Харкові чи в інших містах України, успішних, зокрема, у сфері ІТ?

– Це модно зараз. Це тренд. Тому щось схоже є. Але у Львівській області в таких масштабах ми – перші.