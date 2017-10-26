На Lviv Fashion Week-2017 збиратимуть кошти для порятунку життя багатодітної мами

Цього року захід є особливим, оскільки на показі дизайнерки Катерини Кароль проводитимуть ініціативу, пов’язану з порятунком життя мами 5 дітей – Юлії Кавій.

Це спільна ініціатива Благодійного фонду «Сестри Даліли» і відомої дизайнерки для порятунку життя багатодітної мами з Львівщини. Ця ініціатива відбуватиметься лише на показі у Катерини Кароль.

«Юлі потрібна трансплантація серця і легень, яку погодилися провести в Індії, клініка «Gleneglas Global Hospital». На операцію потрібно зібрати 151200 $. У нас є лише 39000грн. На показі в Катерини Кароль, яка вкотре підтримує пацієнтів легеневої гіпертензії, буде розміщено скриньку для збору коштів. Волонтер Благодійного фонду «Сестри Даліли» зможе докладніше розповісти про ситуацію жінки. У Юлі важкий стан і мало часу. Вдома на неї чекають маленькі діти. Ми віримо у доброту ваших сердець», – розповіли у ЛМБФ «Сестри Даліли».

Також можна переказати кошти за реквізитами із призначенням для Юлії Кавій.

Реквізити для допомоги:

Банк «Приватбанк».

К/р. № 5584242212017413 (Довірена особа Фонду – Гулей Андрій).

Р/р. № 26000053825185 (Гривня).

ЄДРПОУ № 39155436.

МФО № 325321.