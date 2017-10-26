Мітинг біля Львівської міської ради. Фото

Його учасники виступають за скасування меморандуму, який передбачає виділення майже 20 млн грн із місцевого бюджету фірмі «Оптіма», яка належить росіянам.

Серед учасників протесту – представники ВО «Свобода», ВМО «Сокіл», національно-визвольного руху «Правий сектор», організації «Національний корпус».

Тим часом на сесії Львівської міської ради сьогодні планують розглянути питання про втрату чинності меморандуму між ТзОВ «Оптимум Фактор», АТП №1, ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛМКП «Львівводоканал». Таке рішення ухвалила комісія, створена розпорядженням міського голови Львова, враховуючи інформацію від колишніх працівників ЛАЗу про заборгованість щодо виплати заробітної плати.

Як повідомив міський голова Львова, завдання роботи цієї комісії – повторно скерувати у правоохоронні органи звернення щодо неправомірної приватизації ЛАЗу.

Наступне засідання комісії має відбутися наступного тижня.