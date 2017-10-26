Львівська міськрада винесла ухвалу про відновлення меж Левандівського парку

Сьогодні, 26 жовтня, на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради ухвалили рішення Про надання ЛКП «Зелений Львів» дозволу на виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки на вул. Повітряній, 16-а. ПРо це повідомляє прес-служба ЛМР.

Львівська міськрада прийняла ухвалу від 18.09.2014 № 3843 «Про відновлення меж парку «Левандівський». Цією ухвалою вилучено для суспільних потреб, а саме відновлення меж парку «Левандівський», земельні ділянки на вул. Повітряній, 22 та на вул. Повітряній, 16-а, які перебували в оренді громадян Юрків З.В. та Волошин Р.М. відповідно «з метою збереження парків міста Львова, беручи до уваги висновки постійної комісії природокористування, охорони довкілля та благоустрою», – зазначено в повідомленні.

У зв’язку з цим та з метою реалізації ухвали міської ради від 18.09.2014 № 3843 «Про відновлення меж парку «Левандівський», на сесії Львівської міської ради було прийнято рішення «Про надання ЛКП «Зелений Львів» дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Повітряній, 16-а».

Цією ухвалою ЛКП «Зелений Львів» пропонують надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0587 га на вул. Повітряній, 16-а (кадастровий номер 4610136300:06:016:0003) на земельні ділянки – площею 0,0134 га з подальшим наданням її в користування Курії Львівської Архиєпархії УГКЦ для обслуговування нежитлової будівлі та площею 0,0453 га для відновлення меж парку «Левандівський».