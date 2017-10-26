Львівська ІТ-компанія отримала відзнаку від Британської асоціації Global Sourcing Association

Заявку на номінацію України в цій категорії подала львівська компанія N-iX. Вручення відзнаки відбулося 19 жовтня в Лондоні. Конкурентом України у фіналі цього року була Білорусь. 2016 року країною року з надання послуг з аутсорсингу назвали Єгипет, а 2015-го – Болгарію.

«Нам дуже приємно, що саме львівська компанія отримала нагороду від Британської асоціації Global Sourcing Association. Львівська компанія-гігант N-iX заснована у 2002 році, на сьогодні вона налічує понад 15 тис. спеціалістів. Ця компанія є одним із засновників Lviv IT Cluster», – зазначила начальник управління ІТ Марта Романяк.

«Одне із наших завдань – розкрити потенціал України як країни з інженерним та інноваційним потенціалом. Ми розуміли, що в України є все, аби перемогти в цій номінації: велика кількість висококваліфікованих розробників, конкурентні ціни, ІТ інфраструктура, яка швидко розвивається. Ця нагорода – наш скромний внесок у зміцнення ІТ-бренда України у світі», – розповів Андрій Павлів – СЕО та співзасновник N-iX, голова наглядової ради Lviv IT Cluster.

Чотирнадцять років поспіль асоціація GSA UK Awards відзначає компанії, які демонструють найкращі практики в сфері аутсорсингу. Компанія N-iX, яка подала заявку від України, боролась за перемогу в фіналі в п’яти номінаціях:

Країна року з надання послуг з аутсорсингу

Міжнародний аутсорсинговий котракт року

Телекомунікаційний проект року

Проект року з цифрової трансформації

ІТ аутсорсинг проект року

В останній номінації – ІТ аутсорсинг проект року – за перемогу, окрім N-iX, боролися ще дві українські компанії, Ciklum та Intellias.

Промоція та зміцнення ІТ-бренда України в світі потребує консолідованої праці. На цьому наголошували керівники провідних ІТ-компаній в Україні під час цьогорічної найбільшої технологічної конференції Східної Європи «ІТ Арена». За їхніми словами, провідні ІТ-компанії в країні повинні об’єднати свої зусилля та сформувати потужний і привабливий бренд України, надавши їй єдиний голос і представивши країну на світових технічних та ділових заходах.

Згідно з дослідженнями PwC, ІТ-індустрія України займає третє місце за вкладом в ВВП країни, і становить $2,5 млрд. експорту. Очікується, що до 2020 він досягне 10 млрд. доларів з 5,7% внеском у ВВП. За минулий рік вищі навчальні заклади та освітні курси випустили біля 30 тисяч нових ІТ-спеціалістів, які поповнили ряди 100 тисяч розробників, які вже працюють в галузі. Упродовж останніх шести років Україна є топ-30 країн-партнерів з ауторсингу в рейтингах, які складає провідна дослідницька та консалтингова компанія Gartner.

Довідка. GSA – Світова асоціація аутсорсингу (Global Outsourcing Association). Завданням Асоціації є постійний розвиток та поширення стандартів з метою покращення переваг та репутації, а відтак і розміру світової індустрії аутсорсингу. GSA поширює кращі практики, тренди та зв’язки в усьому світі задля об’єднання світової спільноти.

N‐iX є Східноєвропейським постачальником послуг розробки програмного забезпечення, що налічує понад 700 експертів і надає послуги інноваційним технологічним компаніям Північної Америки, Великобританії, Швеції та Європи.