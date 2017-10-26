Львівщина втратила відомого природоохоронця

Про це інформує Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації

Ярослав Дубина все своє життя присвятив сфері довкілля та охороні природних комплексів. Свого часу очолював природний заповідник «Розточчя», 10 років був начальником відділу заповідної справи Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області. Брав активну участь у створенні національного природного парку «Сколівські Бескиди» та Яворівського національного природного парку.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким з приводу втрати.