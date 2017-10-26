Лілія Гриневич у Львові обговорила Закон «Про освіту» з представниками польських шкіл

Сьогодні, 26 жовтня, міністр науки та освіти України Лілія Гриневич у Франковому університеті зустрілась із представниками польських шкіл Львівщини та сусідніх областей

Під час зустрічі міністр спростовувала міфи щодо так званої «мовної» статті у Законі «Про освіту» та зазначила, що в Україні та за кордоном її не правильно трактують.

Так, за словами Лілії Гриневич, жодної школи із мовою нацменшин не закриватимуть.

«Щодо закриття шкіл мов нацменшин, щодо неможливості навчатися мовами нацменшин – це неправда. Україна дотримується своїх міжнародних зобов’язань і діти в школах з мовами національних меншин зможуть навчатись мовою національної меншини. Але при цьому ми розширюватимемо вживання української мови, тому що для повноцінної професійної самореалізації, здобуття вищої освіти в Україні та посідання державних посад кожен громадянин повинен мати можливість навчитися вільно володіти державною мовою. Деталізація цієї статті закону, яка зараз стосується всієї системи освіти, буде в законі про загальну середню освіту, над яким ми зараз працюємо», – наголосила Лілія Гриневич.

Під час зустрічі міністр відповідала на питання, які виникають у представників польської меншини щодо особливості імплементації «Закону про освіту» в частині питання про мову навчання.

Відтак Лілія Гриневич роз’яснила, як саме Міністерство освіти і науки планує розширити вживання української мови у школах нацменшин. Так, згідно із «Законом про освіту», діти під час навчання в початковій школі вивчатимуть усі предмети, серед них буде й українська мова, рідною мовою. Втім уже з 5 класу у навчальних закладах запроваджуватимуть двомовне навчання. Тоді один предмет учні або вивчатимуть і рідною, і державною мовою, або ж частину предметів вивчатимуть рідною, а іншу – українською мовою. А ще у школах зможуть обирати кількість годин навчання українською мовою, додала міністр освіти.

«Усі міжнародні зобов’язання, що стосуються забезпечення прав національних меншин в сфері освіти, говорять про те, що представники нацменшин мають право навчатися та вивчати рідну мову, але це не має перешкоджати володінню державною мовою», – акцентувала міністр й додала, що у деяких школах із мовою нацменшин, можна спостерігати ситуацію, коли учні державною мовою володіють на дуже низькому рівні.

Що ж до ситуацією із школами, де учні вчаться польською мовою, то за словами Лілії Гриневич, у них уже частину предметів викладають українською мовою.

«Тобто тут вже застосований підхід, описаний у новому законі», – зазначила Лілія Гриневич.

У межах зустрічі міністр зазначила – загалом сьогодні в Україні навчається понад 400 тисяч дітей в 1345 школах, де є навчання мовами меншин.