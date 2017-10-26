GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017 збере 2100 учасників 

Другий за ліком Львівський півмарафон збере близько 2 100 учасників. Професіонали та любителі, дорослі та діти – до спортивного свята може долучитися кожний. Варто лише обрати одну із дистанцій. Цього року організатори події, компанія Run Ukraine, пропонують традиційні індивідуальні дистанції: 21; 10; 5 або 2 км, а також естафетний забіг. Реєстрація на 21 км уже завершилася. Про це організатори повідомили під час прес-брифінгу у Львівській ратуші 24.10.2017.

«Цього року забіг на 2 км у Львові буде благодійним. Він присвячений мультимедійному проекту «Переможці» від ТСН. Кожен, хто візьме у ньому участь, допоможе зібрати кошти на спортивний протез для Ольги Тарасевич, дівчини, яка втратила ногу цього року у травні під час ворожого обстрілу будинку в Авдіївці. Спортивний протез дозволить їй професійно та безпечно займатися спортом», – коментує організаційний директор Run Ukraine Іван Третьяков.

Окрім благодійного забігу, вперше у Львові в рамках GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017 відбудеться сімейний забіг на 2 км Family Run, участь у якому доступна кожній родині. Пробігти самостійно дистанцію зможуть і маленькі спортсмени. Для них організують традиційні старти на 100, 500 і 1000 метрів.

Родзинкою другого Львівського півмарафону стануть медалі фінішерів. Кожен учасник дистанції 21, 0975 км отримає на фініші унікальну пам’ятну медаль із зображенням портрету Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін».

Маршрут півмарафону пролягатиме історичними вулицями міста. Старт і фініш – біля Оперного театру. Урочисто відкриватиме бігову подію 29 жовтня о 08:10 духовий оркестр Львівської опери. Відповідно до вимог проведення легкоатлетичних змагань, у день проведення GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017 у Львові буде обмежений рух автотранспорту. Докладна інформація та графік перекриття – за посиланням.

«Зараз у Львові розвивається культура масового захоплення спортом. Важливо, що у нас є команда організаторів, які вже другий рік поспіль проводять у місті півмарафон та можуть сертифікувати його маршрут. Я з колегами також буду брати участь у заході. Зараз обираємо для кожного дистанцію і закликаємо інших. Перед мешканцями вибачаємося за тимчасові незручності, пов’язані з перекриттям руху транспорту у день заходу. Але саме завдяки таким масштабним біговим подіям ми пропагуємо здоровий спосіб життя у місті», – коментує заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

GRAND PRIX LVIV HALF MARATHON 2017 має престижну відзнаку трьох зірок від Європейської асоціації легкої атлетики, що є свідченням високого рівня організації заходу.

Це завершальний етап всеукраїнської бігової ліги Run Ukraine Running League 2017, що включає у себе 5 бігових подій у 4 містах України: Києві, Дніпрі, Одесі та Львові. За підсумками усіх стартів будуть визначатися переможці серед любителів. Організатор ліги, компанія Run Ukraine, дарує переможцям Ліги участь у престижному Празькому марафоні 2018.