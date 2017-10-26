Фірмовий салон «Śnieżka» дбає про найкращі умови сервісу для споживачів

Останні кілька років компанія «Снєжка-Україна» інтенсивно працює над розвитком мережі фірмових магазинів на українському ринку, відкриваючи їх спільно із своїми бізнес-партнерами. Тож харків’яни відтепер матимуть можливість купувати лакофарбові вироби у сучасному салоні «Śnieżka», що на Московському проспекті, 259 (метро Палац Спорту).

Виробник сучасних лакофарбових матеріалів впевнено розширює цей напрямок діяльності, щоб забезпечити споживачу найкращі умови сервісу, аби покупець не лише зміг придбати якісні продукти для ремонту й опорядження інтер’єру, фасаду, обробки дерев’яних і металевих виробів, а ще й отримав професійні поради та консультації щодо правильного використання засобів. Адже запорукою вдалих ремонтних і будівельних робіт є якість продукції та дотримання майстрами і виконавцями відповідних технологій на практиці.

«Ми докладаємо чимало зусиль, щоб розвинути мережу фірмових салонів «Śnieżka» на території усієї України, і покупці мали змогу придбати найширший асортимент високоякісних продуктів ТМ Śnieżka, VIDARON, FOVEO TECH. Ми разом із нашими бізнес-клієнтами, які беруть участь у нашій партнерській програмі, дбаємо про зручність і комфорт українських споживачів, аби кожен відвідувач завжди залюбки приходив у фірмовий салон не лише за виробами, але за професійними порадами. Така модель взаємодії виробника і продавця з покупцями сприяє довірі. Адже фірмові салони створюємо для того, щоб задовільнити найвибагливіші потреби споживача», – говорить генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь.

Інтер’єр магазину «Śnieżka» облаштовано за європейськими стандартами та у єдиному корпоративному стилі групи компаній «Śnieżka». Кожен вид продукції має своє індивідуальне місце на виставково-торговому обладнанні. Для ефективного інформування споживачів у магазині представлено велику кількість наочно-методичних матеріалів, зразків кольорів, які сприятимуть у виборі необхідної лакофарбової продукції. Також відвідувачі матимуть змогу скористатися з послуг тонувальної студії. Досвідчені продавці-консультанти допоможуть підібрати і гаму кольорів для оздоблення інтер’єрів, вибрати потрібний виріб. Крім того, персонал магазину детально розповість про правильне застосування продукції. Адже дотримання параметрів технології у нанесенні виробів – це гарантія ефективного ремонту.

Варто зазначити, що такі фірмові салони «Śnieżka» успішно функціонують у Польщі, тому розвиток мережі салонів в Україні також створюватиме максимальні зручності для українського споживача у виборі матеріалів для вдалого ремонту, опорядження інтер’єрів, фасадів, захисту і декорування дерев’яних чи металевих елементів й ін. Компанія «Снєжка-Україна» відкриває фірмові салони, дбаючи про якісний сервіс і обслуговування відвідувачів.

У Харкові фірмовий салон «Śnieżka» створено на партнерських засадах із бізнес-партнером ТзОВ «РЕСАДА».

Довідка: фірмові салони «Śnieżka» вже працюють у Яворові, Львові, Чернівцях, Житомирі, Костополі, Чернігові, Виноградові.