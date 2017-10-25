Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО

Аналогічний Форум вже двічі відбувся в Києві, по одному разу в Дніпрі та Харкові, і, нарешті, дебют у Львові.

На Форумі воїни АТО відверто ділитимуться рецептами свого успіху, розповідатимуть про труднощі, які вдалося подолати, та даватимуть корисні поради. Історії перемог, які вражають та надихають.

Під час Форуму також працюватимуть консультаційні зони, де відвідувачі зможуть отримати інформацію про наявні вакансії, про можливості для відкриття власної справи, отримати консультації з профорієнтації, працевлаштування, юридичні та психологічні.

Форум відбудеться в Першій львівській Медіатеці, вулиця Мулярська 2-А. Початок – о 17:00

Форум організовує Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. Більше про його програму та сам Центр розповіли прес-секретар установи Заріна Акопянц і психолог Юлія Кунта.

Головна мета Форуму

Ми прагнемо показати і розказати успішні приклади повернення з війни учасників АТО, про те, як досвід, отриманий на війні, хлопці змогли переробити в ресурс, який дає можливість рости далі, розвиватися і йти до своєї мрії.

26 жовтня нас очікують дев’ять історій учасників АТО, які по поверненню або повністю змінили свою професію чи життя, або відкрили власний бізнес про що дуже давно мріяли, або почали займатись громадською діяльністю, до якої раніше навіть не були дотичними.

Ці історії важливо почути іншим учасникам АТО, які мають ідеї, бажання змінити своє життя, але бракує впевненості, досвіду чи знань. Вони матимуть змогу не просто почути ці історії, а й поговорити з хлопцями особисто: почути поради, познайомитися, спілкуватися в подальшому. Це – колосальна підтримка між воїнами.

Крім того, Форум буде цікавий звичайним людям, які побачать іншу картину життя: повоєнний успіх у мирному житті.

Про Центр надання послуг учасникам бойових дій

Центр працює за принципом: «рівний рівному», рівні серед тих, хто зрозуміє, хто проходив шлях адаптації. Це унікальний Центр, бо він єдиний в Україні і водночас є комунальним закладом Львівської міської Ради. Він об’єднує тих, хто має безпосередній дотик до війни і комунальної структури. Це дуже вдалий досвід, бо це допомагає втілювати багато різних програм міста для допомоги сім’ям учасників АТО, адже ми працюємо не тільки з самими ветеранами – учасником бойових дій, але і з їхніми родинами.

Для ветеранів ми проводимо зустрічі, тренінги посттравматичного зростання, власне як і цей Форум.

Про війну як ресурс

Посттравматичне зростання – це можливість використати свій досвід війни як ресурс, що допомагає розвиватися. В сьогоденні це дуже важливо, бо маємо наразі такий стереотип образу ветерана як неуспішного, депресивного чи більш пасивного, то ми будемо йти а протиріччя цьому і показувати як ветеран може розвиватись, бути успішним, добре комунікувати з іншими людьми, працювати в галузі надання послуг іншим. І це є зараз дуже важливо. Наш Форум може бути прикладом не лише для ветерана чи його побратимів, але і для звичайних людей, щоб на цю ситуацію подивитись з різних площин.

Про принцип «рівний рівному»

У Центрі відбуваються різні заходи для дружин воїнів, теж за принципом «рівний рівному». Багато запрошуємо тих дружин, хто вже має досвід проведення певних майстер класів і тренінгів, і ми стараємось їх залучати, даємо їм поштовх і мотивацію розвиватися самостійно. Це зараз вкрай необхідно.

Наш Центр розташований на Пекарській, 41. Чекаємо усіх, кому потрібна психологічна чи юридична допомога, наші фахівці намагаються з різних шляхів допомогти нашим воїнам зробити їхнє життя комфортнішим і більш безпечним – процес адаптації в мирному житті.

Про інші проекти Центру

У нас є проекти для дружин учасників бойових дій, наприклад постійно діючий «Сім’я, яка чекає», це власне підготовка дружин до повернення чоловіка додому. Ми надаємо консультацію як допомогти собі та своєму чоловікові відновлюватись ефективно, як долати стресові моменти. Для дружин є також клуби різні по інтересам, як ми їх називаємо – Womens club, в залежності від їхнього запиту.

У нас працює і школа англійської мови для учасників АТО та їх родин, школа правової грамотності. Наш юрист допомагає у вирішенні будь яких питань і долучає фахових спеціалістів.

Після Форуму ми плануємо ряд тренінгів і консультацій, які стосуватимуться питання працевлаштування, профорієнтації, відкриття власного бізнесу учасників АТО.