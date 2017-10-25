Завтра стартує XVII Міжнародний економічний форум

26 та 27 жовтня у Львові триватиме традиційний Міжнародний економічний форум

Цьогоріч форум відбудеться вже всімнадцяте та матиме назву «Львівщина – локомотив промислової революції в Україні».

Організатори очікують прибуття понад півтори тисячі гостей. Серед них – вище керівництво держави, інвестори, підприємці, дипломати, представники міжнародних фондів, бізнес-асоціацій і банків.

За словами начальника управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Романа Матиса, упродовж двох днів роботи Форуму підпишуть низку важливих документів, які стосуються конкретних інвестиційних проектів, важливих не лише для Львівщини та західного регіону, а й для країни загалом.

Перший день Міжнародного економічного форуму включатиме чотири пленарні засідання. Тематика дискусій стосуватиметься питання реформ в Україні, реалізації сучасної економічної політики, відкритості влади та формування кузні професійно-технічних кадрів.

Другого дня учасники Форуму говоритимуть на теми агропромислового розвитку, експорту, туризму, міжнародних відносин, енергозбереження та розвитку інфраструктури.

Загалом на учасників Форуму чекає 10 тематичних панелей та десятки провідних експертів і фахівців державного й приватного сектору.

Також запланований фестиваль «Ярмарок фондів», на якому представники донорських організацій представлять можливості співпраці та залучення коштів міжнародної технічної допомоги для областей, районів, громад у процесі децентралізації.