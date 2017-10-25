Завтра частина львів’ян залишиться без води

Буде припинено подачу води до кількох будинків на вул. Виговського і вул. Кульпарківській

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 26 жовтня, з 10.00 і до 17.00 буде припинено подачу води до кількох будинків Залізничного району Львова на вул. Виговського і вул. Кульпарківській.

«У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопроводі діаметром 200 мм на вул. Виговського, 77, завтра, 26 жовтня, з 10.00 до 17.00 буде припинено подачу води в зоні дії двох ЦТП Залізничного району:

ЦТП на вул. Виговського, 79 (будинки № 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87.);

ЦТП на вул. Кульпарківська,162а (будинки № 158, 160, 164, 164а 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180)», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».