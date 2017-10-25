Заборгованість за комуналку більше не впливатиме на призначення субсидії

Майже половина львівських сімей користуються субсидіями. До 1 жовтня ця цифра добігла 49,7%, тоді як торік у цей же час таких родин було на 7% менше

В управлінні соціального захисту наголосили на основних моментах призначення і користування субсидіями. Найперше, що треба знати – субсидію призначають вже від того місяця, коли людина звернулася із заявою.

Важливо, що відтепер чиновники обіцяють пильно стежити за тим, щоб субсидію призначили лише за місцем реєстрації чи фактичного проживання. Робитимуть так для того, щоб уникнути зловживань.

Серед плюсів у новаціях – заборгованість більше не впливатиме на те, дадуть субсидію чи ні.

«Для громадян, які не отримували субсидії до початку опалювального сезону і мають намір це зробити, важливим є те, що у разі звернення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону субсидія призначається з початку такого сезону. При розрахунку субсидії на опалювальний сезон – у жовтні 2017 року буде здійснено розрахунок (перерахунок) субсидії на підставі доходів громадян за перший-другий квартали поточного року. Для пенсіонерів, які, окрім пенсії не отримують інших доходів, до сукупного доходу враховуватиметься розмір пенсії за останній місяць періоду, за який враховуються доходи», – кажуть в управлінні соціального захисту ЛМР.

Для визначення розмірів субсидії існують спеціальні формули та норми, затверджені Кабміном.

Детальніше про це кожен львів’янин може дізнатися у відділах соцзахисту району, а якому він проживає.

Для оформлення субсидій мешканцям слід звертатись у «Єдині приймальні» районних відділів соціального захисту за місцем реєстрації. Вони працюють без обідньої перерви: у понеділок – з 13.00 год. до 19:00 год.; з вівторка по четвер – з 08:00 год. до 19:00 год.