Українець віз до Польщі понад 20 кілограмів бурштину в газовому балоні (відео)

Понад 20 кілограмів каміння бурштину, запакованого в газовому балоні автомобіля, виявили сьогодні прикордонники Львівського загону та працівники фіскальної служби на українсько-польському кордоні

Облаштував сховок для переміщення товару наш співвітчизник, який прямував до сусідньої країни через пункт пропуску «Устилуг».

Наразі разом із камінням, загальна вага якого становила 21,7 кілограма, найімовірніше, буде вилучено і автомобіль «Форд» 1995 року випуску, як засіб переміщення контрабанди. Сума конфіскату встановлюється.