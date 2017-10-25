Українець віз до Польщі понад 20 кілограмів бурштину в газовому балоні (відео)

Понад 20 кілограмів каміння бурштину, запакованого в газовому балоні автомобіля, виявили сьогодні прикордонники Львівського загону та працівники фіскальної служби на українсько-польському кордоні
 |    107  

Облаштував сховок для переміщення товару наш співвітчизник, який прямував до сусідньої країни через пункт пропуску «Устилуг».

Наразі разом із камінням, загальна вага якого становила 21,7 кілограма, найімовірніше, буде вилучено і автомобіль «Форд» 1995 року випуску, як засіб переміщення контрабанди. Сума конфіскату встановлюється.

Позначки: