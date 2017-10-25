У лісовому масиві в Шевченківському районі знайшли дві пляшки із ртуттю

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 25 жовтня о 15.30 у Львові в лісовому масиві, поблизу вул. Винниця б/н (Шевченківський район) було виявлено дві скляні пляшки, наповнені ртуттю

На місці події розливу ртуті не виявили. Працівники Шевченківського районного відділу ГУ ДСНС України у Львівській області вилучили пляшки із ртуттю (вагою близько 9 кг 450 гр.) та у встановленому порядку передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує: в разі виявлення, розбиття та пошкодження ємностей із ртуттю (градусників, колб тощо), слід негайно звертатися за телефонами 297-59-11, 261-40-83, 261-42-39, 261-44-61. Пам’ятайте, при потраплянні навіть невеликої кількості ртуті чи її сполук в організм людини, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою!

Довідка. Ртуть – метал сріблясто-білого кольору. В звичайних умовах – це рідина, у рідкому стані вона легко-рухома. При легкому ударі поділяється на дрібні кульки.

Ртуть в 13,5 разу важча води. Це найбільш легкоплавкий метал. Вона випарюється вже за кімнатної температури. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. Потрапивши в організм людини через органи дихання, ртуть нагромаджується і залишається на все життя.