Степан Кубів відкриватиме на Львівщині сонячну та вітрову електростанції

Зокрема, Степан Кубів візьме участь в офіційному відкритті XVII Міжнародного економічного форуму («Арена-Львів», вул. Стрийська, 199).

Окрім того, перший віце-прем’єр-міністр України візьме участь в офіційному відкритті другої черги виробничих потужностей ТзОВ «Бадер-Україна» у селі Кожичі Яворівського району. А опісля – в офіційному відкритті сонячної електростанції потужністю 5 МВт у селі Терновиця того ж району та офіційному відкритті вітроелектростанції у Старому Самборі.