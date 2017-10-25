Синоптики застерігають про пориви вітру на завтра

Мешканців просять дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 26 жовтня на території Львівської області та у Львову подекуди очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с.

Так, 26 жовтня синоптики прогнозують у Львові хмарну погоду, невеликий дощ. Вітер західний 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 7° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

27 жовтня очікується вночі невеликий дощ. Вдень дощ, місцями сильний. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

28 жовтня синоптики прогнозують часом дощ. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень подекуди пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря впродовж доби 3 – 8° тепла.

Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів і ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.