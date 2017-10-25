ПриватБанк запустив тарифний план «Інкубатор» для підприємців-початківців

ПриватБанк запустив спеціальний тариф для нових і повторно зареєстрованих підприємців, а також компаній, що раніше не вели свого бізнесу

«ПриватБанк, у якому обслуговуються понад 500 000 підприємців, як ніхто інший розуміє потреби бізнесу щодо фінансування та підтримки, – говорить керівник напрямку «Малий і середній бізнес» ПриватБанку Сергій Клюєв. – За європейськими мірками саме невеликі компанії є індикатором сильної та стабільної економіки. Тому сьогодні ми приділяємо особливу увагу підтримці малого та середнього бізнесу, пропонуючи підприємцям ряд інноваційних сервісів, кредитні продукти й програми компенсацій за кредитами від держави. А зараз – ще й тарифний план «Інкубатор» для бізнесменів-початківців, що стане хорошим стартом для створення свого бізнесу».

Підключаючись до тарифу «Інкубатор», підприємець може безкоштовно відкрити рахунок у ПриватБанку, отримати безкоштовне розрахунково-касове обслуговування та обслуговування зарплатного проекту протягом 6 місяців.

Клієнтам-підприємцям, які вперше відкривають поточний рахунок у ПриватБанку, тарифний пакет «Інкубатор» установлюється автоматично. Щоб відкрити банківський рахунок на сайті банку, достатньо бути зареєстрованим підприємцем і клієнтом ПриватБанку як фізична особа.