Поліцейські розшукують водія-втікача, який травмував 17-річного пішохода у Львові

Очевидців автопригоди просять зателефонувати на оперативну лінію 102 чи звернутися у найближчий відділ поліції

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 жовтня о 19.00 на перехресті вулиць Чупринки та Київської у Львові.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, невідомий водій на невстановленому автомобілі наїхав на пішохода, 17-річного львів’янина, після чого втік з місця події.

Хлопця госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом «забій-гемартроз лівого колінного суглоба».

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача, з’ясовують обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Якщо ви стали очевидцем цієї автопригоди, або можете допомогти встановити особу водія, який травмував пішохода, зателефонуйте на оперативну лінію 102 чи зверніться у найближчий відділ поліції.