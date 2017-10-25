Платформу для співпраці бізнес-структур і молоді Tech StartUp School відкриють завтра у Львові

Офіційне відкриття новітньої платформи для співпраці бізнес-структур і талановитої молоді – Tech StartUp School при Національному університеті «Львівська політехніка» – відбудеться 26 жовтня за адресою: вул. Академіка Колесси, 2

Школа допомагатиме молоді в реалізації власних проектів. Адже місія Tech StartUp School полягає у створенні комфортного інноваційного середовища для продукування і реалізації креативних ідей та успішних стартапів.

Для цього:

запрошено провідних українських та закордонних фахівців своїх напрямків для надання консультацій;

розроблено унікальний формат навчання;

заплановано створення власного краудфандингового майданчика;

обрано зручну локацію в центрі міста;

запропоновано широкий спектр пріоритетних Поліtech-напрямів навчання;

регулярно відбуваються конкурси стартапів.

Під час відкриття заплановані екскурсія школою, прес-конференція, проведення розіграшів зі знижками на навчання та коворкінг і багато сюрпризів. Серед запрошених гостей – відомі українські й закордоні діячі, активні в популяризації освіти і нових технологій. Початок заходів – о 14:00.

Докладніше про Tech StartUp School – на веб-сторінках стартап-школи у межах Порталу Львівської політехніки й у соцмережі Facebook.