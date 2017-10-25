Облрада ухвалила першу обласну програму на наступний рік

Як зазначили у прес-службі облради, що це перша з обласних програм, які реалізовуватимуть на Львівщині 2018 року.

Як поінформував начальник відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, МТД та ЗЕД, заступник голови бюджетної комісії Іван Собко, в основному новації стосуються таких розділів програми, як реєстрація заявок, їх оцінка та звіт щодо реалізованих проектів. Змінюються також правила щодо небюджетного внеску громад, щоб збалансувати можливості тих чи інших територій. Також для вирівнювання вводиться індекс податкоспроможності адмінтеродиниць.

«Це одна з найуспішніших програм, які реалізують на території Львівщини, – зазначив Іван Собко. – У наступному році ми плануємо розширити пріоритети. Наприклад, додати втілення екологічних ініціатив громад. Проблем на базовому рівні дуже багато, тому за допомогою обласного бюджету, внесків спонсорів, громад ми і надалі покращуватимемо соціальну інфраструктуру».

За його словами, важливо, що програма дозволяє максимально ефективно використовувати кошти, адже на кожному щаблі виконання є певний контроль, а також відповідальність громад, які вклали свої кошти і теж можуть стежити за виконанням робіт на об’єктах.

Упродовж листопада заплановано проведення спеціальних навчань для потенційних конкурсантів. Після цього, відповідно до прийнятих рішень Конкурсної ради, буде оголошено про старт конкурсу та його умови.

Нагадаємо, цього річ на Львівщині реалізовували 619 мікропроектів. Загальна вартість проектів-переможців становить 145,9 млн грн, з яких: 69,8 млн грн – кошти обласного бюджету; 52,3 млн грн – місцевих бюджетів (районний, міський, сільський, селищний); 23,8 млн грн – небюджетні кошти