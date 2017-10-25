На Яворівщині в автопригоді постраждав 5-річний хлопчик

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 24 жовтня о 15.55 в селі Коти, Яворівського району.

Поліцейські попередньо з’ясували, що сталося лобове зіткнення автомобіля «Ауді А6» під керуванням 22-річного мешканця Яворівського району й автомобіля «ВАЗ 21093», яким керував 26-річний мешканець цього ж району.

Унаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав 5-річний син водія «ВАЗу» (діагноз: «закритий перелом шийки лівої стегнової кістки»), а також водій «Ауді» (діагноз: «травма лівого ока, забій м’яких тканин грудної клітки, подряпини обличчя та шиї»).

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.