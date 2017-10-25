На Сихові 14-річна дівчинка випала з вікна 15 поверху

У Сихівський відділ поліції сьогодні, 25 жовтня, о 18.30 надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків по вулиці Довженка виявлено тіло дівчини без ознак життя.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, на місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо з’ясували, що 14-річна львів’янка випала з вікна п’ятнадцятого поверху, залишивши передсмертну записку. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.