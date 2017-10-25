«Львівська політехніка» проведе Форум лідерів молоді

Уже 2 листопада в НУ «Львівська політехніка» (1 корпус) пройде Форум лідерів молоді (Lviv Youth Leaders Forum)

Подія спрямована на популяризацію громадської діяльності серед молоді та об’єднання лідерів молодіжного середовища задля формування єдиної системи роботи з молоддю, невід’ємним елементом якої є освіта.

«Ми співпрацюємо з Міжнародним інститутом розвитку інтелекту (International Mind Education Institute, ІМЕІ, Республіка Корея), що займається впровадженням інноваційного мислення серед молоді всього світу, – зазначають організатори заходу. – Лекції з інноваційного мислення допомагають людям по-іншому сприймати й оцінювати проблеми та вчитися їх долати».

Про важливість розвитку інноваційного мислення під час Львівського молодіжного форуму лідерів розповість ректор Всеукраїнської філії Міжнародного інституту розвитку інтелекту, професор Парк Сунг Соо (Park Sung Soo, Корея). У доробку професора – кілька десятків проведених молодіжних форумів та виступів на міжнародних освітніх конференціях у Республіці Корея, Китаї, Гонконгу, Білорусі, Казахстані, Камбоджі, В’єтнамі, Таїланді та Україні, розробка тренувальних програм для керівників корейських підприємств, навчання посадових осіб місцевого самоврядування в містах Аньян і Сеул, організація Всеукраїнського форуму лідерів освіти у Києві (2016) тощо.

Окрім лекцій, програма форуму передбачає ярмарок молодіжних організацій, виступ музичного гурту та численні можливості для знайомства і спілкування учасників.

Організатори події – Національний університет «Львівська Політехніка» та МГО «Світова молодіжна спільнота».

Подія відбувається за підтримки Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, Lviv Convention Bureau, Львівського обласного молодіжного центру та за сприяння International Mind Education Institute.

Серед запрошених учасників заходу – представники Міжнародного інституту розвитку інтелекту (IMEI, Республіка Корея), керівники громадських молодіжних організацій, голови студентських парламентів та рад ВНЗ, представники ЛОДА і ЛМР, активна молодь Львова.

Докладніше інформація – на сайті www.globalyouth.com.ua/youthforum.php