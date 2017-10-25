Львівська облрада ділиться досвідом реалізації конкурсу мікропроектів із Чернігівщиною та Кіровоградщиною

Упродовж 25-27 жовтня триватиме навчальний візит на Львівщину делегацій Чернігівської та Кіровоградської областей «Вивчення досвіду реалізації обласного конкурсу мікропроектів у Львівській області»

У складі делегацій – депутати місцевих рад, працівники облдержадміністрацій, центрів розвитку місцевого самоврядування, голови і старости ОТГ, міські голови.

У перший день конференції гостям презентували досвід організації та проведення конкурсу мікропроектів місцевого розвитку.

За словами начальника відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку Івана Собка, програма мікропроектів – це одна з найуспішніших обласних цільових програм Львівської обласної ради, яка об’єднує зусилля ініціативних людей, спонсорів та підкріплюється коштами бюджетів різних рівнів.

«Цього року маємо до реалізації 619 місцевих ініціатив. Здебільшого це освітні заклади, вуличне освітлення, народні доми та інші розвиткові проекти. У цілому загальна вартість проектів-переможців становить 145,9 млн грн, з яких: 69,8 млн грн – кошти обласного бюджету; 52,3 млн грн – місцевих бюджетів (районний, міський, сільський, селищний); 23,8 млн грн – небюджетні кошти», – розповів Іван Собко.

«Місцеві громади зрозуміли, що, маючи навіть 100 тис грн у бюджеті розвитку, можна попрацювати і залучити ще стільки ж з обласного бюджету, втіливши у життя таку бажану ідею місцевого розвитку», – підсумував Іван Собко.

У рамках конференції члени делегацій відвідають Центр розвитку місцевого самоврядування у Львівській області, де ознайомляться з досягненнями Центру, а також оглянуть об’єкти, які були профінансовані обласним конкурсом мікропроектів, у Давидівській і Ходорівській ОТГ. Окрім того, програмою перебування заплановано відвідування XVII Міжнародного економічного форуму.