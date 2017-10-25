Львів’яни допомогли відкрити хореографічні класи у школі на Луганщині

У межах проекту «Український Донбас» Комплексної програми розвитку культури Львівщини до м. Щастя Новоайдарівського району Луганської області з навчально-методичною програмою поїхав викладач – методист вищої категорії, голова циклової комісії хореографічних дисциплін Львівського коледжу культури та мистецтв Олег Копильчак

Упродовж тижня хореограф працював у школі мистецтв естетичного виховання та в інтернаті міста Щастя. Відтак у школах запрацюють два хореографічні класи для дітей 1-3 та 6-7 класів. До такої ініціативи залучили понад 45 дітей.

Діти вивчили хореографічні композиції «Гопачок», «Козачок», а діючий ансамбль танцю «Цвітень» школи мистецтв включив у свій репертуар танець «Голубка».

«Така ініціатива покликана презентувати колорит Української хореографічної школи. Діти з захопленням відкривають для себе традиції танцювального мистецтва Галичини», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації Мирослава Туркало.

Важливо, що для презентації хореографічної школи Львівщини 25 жовтня у Сєверодонецьку спеціально організували обласний семінар-практикум для усіх шкіл мистецтв, музичних коледжів та хореографів Луганщини.