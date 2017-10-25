Львів’ян запрошують на пішу прощу «Львів-Страдч» (програма прощі)
Паломники вирушать з Архикатедрального Собору Святого Юрія до відпустового місця «Страдецька гора» у с. Страдч Яворівського району. Прощу організовують для мігрантів та їхніх родин. Мета прощі – молитовне спілкування, ділення та ознайомлення із проблемами мігрантів та іммігрантів, їхньою адаптацією у суспільстві, творення спільноти. Долучатися до прощі запрошують всіх охочих.
Духовні опікуни прощі – отець Тарас Фітьо та отець Антон Борис.
Організовує пішу прощу референтура у справах родин та родин мігрантів та іммігрантів ЛА УГКЦ.
Молитовна програма прощі Львів-Страдч
28 жовтня 2017 р.:
–20.00 – Молебень у Соборі Святого Юра м. Львів
–21.00 – вихід з Собору Св. Юра м. Львів
–22.30 – праця в групах у селі Рясна-Руська
29 жовтня 2017 р.:
–05.30 – Свята Літургія в Страдчі, Молитва за зцілення, Хресна Дорога.
З собою потрібно мати: вервицю, молитовник, ліхтарик, плащ-накидку, зручне взуття, канапку на перекус.
Контактні тел.: 067 94 98 594 (п. Марія).