Домашніх улюбленців доведеться оформити

Також власників змусять прибирати за своїми тваринами

У Верховній Раді зареєстрували законопроект 7220. Він передбачає обов’язкову реєстрацію для свійських та безпритульних тварин, повідомляє ТСН

За домашнього улюбленця доведеться заплатити близько 170 грн. А безпритульних реєструватимуть за кошт держави.

Цікаво, що відмовитися від цієї процедури буде неможливо. Інакше «світить» штраф. Омине реєстрація лише тих тваринок, які вже мають паспорти.

Відомо також, що всіх тварин без породи планують стерилізувати. Цей пункт також має бути обов’язковим. Якщо господар відмовиться, то мусить заплатити штраф у розмірі від 3 400 грн до 20 400 грн.

Також власників змусять прибирати за своїми улюбленцями. І заборонять продавати їх без документів.

Щотри роки господар муситиме приводити свого підопічного на огляд до ветеринара.

До речі, кошти, які недобросовісні тваринники сплачуватимуть як штрафи, планують вкладати у притулки для тварин.