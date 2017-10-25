Автівка, на яку вчора впав стовп у центрі Львова, була орендованою

У Муніципальній варті розповіли подробиці вчорашньої події на проспекті Свободи у Львові

Нагадаємо, на проспекті Свободи у вівторок увечері, близько 18 години, впала на машину опора. З якої причини – невідомо, але, найімовірніше, вона була вже добряче зношеною, бо просто переламалася в основі.

Через цю подію утворились чималі корки на дорозі і не курсував тролейбус №13, бо зламаний стовп завис на електродротах.

Щодо машини, яка опинилася під цією опорою, то в Муніципальній Варті розповіли, що вона була запаркована у недозволеному місці. Приїхав нею іноземець зі своєю супутницею-українкою. Автівку марки «Рено» він орендував у київській компанії.

Ушкодження автомобіля незначні – зачеплені лобове скло та переднє праве крило. Щоправда, як повідомили у патрульній поліції, машина має повне КАСКО.

На момент пригоди у салоні нікого не було, тому ніхто не постраждав.

Зламана опора – на балансі «Львівелектротрансу». Відтак представники підприємства прибули на місце. Там же ж перебували «швидка», поліція, надзвичайники та працівники Муніципальної Варти.

Сьогодні вранці рух проспектом Свободи повністю відновили.