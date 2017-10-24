Уряд закладає в проект бюджету 500 млн грн на проекти українського кінематографа

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками української кіноіндустрії

Кабінет Міністрів України закладає в проекті державного бюджет на 2018 рік не менш ніж 500 млн грн на проекти розвитку вітчизняного кінематографа і готовий всебічно сприяти формуванню та ухваленню законодавчих ініціатив, які дозволять створити систему підтримки кіноіндустрії, – повідомив Володимир Гройсман.

«У 2018 році ми передбачаємо 500 млн грн. Це ті кошти, які ми направляємо на підтримку. Але нам, якщо робити, то треба робити добре. Півміри тут не працюють, – сказав глава уряду. – Потрібні не тільки кошти. Потрібно запустити систему – законодавчо створити повноцінну систему (розвитку кінематографа) і врегулювати проблеми, які створюють бар’єри такого розвитку».

Гройсман додав, що основа для компромісу є. «Чого я хотів би добитися? Більшої прозорості процесу (використання ресурсів), для мене важливо, аби весь процес був прозорим, конкурентним і ефективним. Це підсилить нашу позицію, – він. – Я підтримую розвиток кінематографа. І, думаю, ми знайдемо повне порозуміння (в процесі підготовки проекту держбюджету – 2018 до другого читання) і визначимо необхідну підтримку, аби ми зробили більш серйозний прорив. Для цього є все. Ми можемо стати країною, яка є впливовою і знаковою на мапі світового кінематографа».

Глава Кабміну звернув увагу, що деякі законодавчі ініціативи з питань розвитку кіноіндустрії вже напрацьовані і очікують свого обговорення в парламенті. Саме тому уряд звернеться до Верховної Ради з пропозицією опрацювати документи. «Єдине, що просив би, чітко структурувати цілі, яких бажаємо досягти, визначити рівні правила для всіх (щодо доступу до держпідтримки) і подумати про розвиток регіональної складової (залучення регіонів до кіновиробництва)», – додав Володимир Гройсман.

Довідково. У березні Верховна Рада схвалила два законопроекти – «Про державну підтримку кінематографії в Україні» та «Про Український культурний фонд». Документи визначають ключові принципи державної політики в сфері кінематографії, серед яких – протекціонізм державою сфери кінематографії, у тому числі виробництва; залучення інвестицій, у тому числі іноземних; визнання розвитку кінематографії одним із пріоритетів державної політики у сфері культури; ефективність підтримки кінематографії, у тому числі виробництва, розповсюдження, популяризації та демонстрування фільмів; доступність отримання державної підтримки та забезпечення участі суб’єктів кінематографії, громадських організацій і творчих спілок у формуванні та реалізації державної політики у сфері кінематографії; відкритість і прозорість процедур надання державної підтримки. Наразі на розгляді перебувають ще 4 законопроекти, які вносять зміни в Податковий, Митний та Бюджетний кодекси в частині підтримки галузі кіно.

В Україні також діють декілька міжнародних договорів та конвенцій в галузі розвитку та спільного виробництва кіно – зокрема з Францією та Ізраїлем. Ведуться консультації щодо підписання таких угод з Аргентиною та Китаєм, йде підготовка угоди з Канадою. Відбувається інтеграція національного кіновиробництва в європейський і світовий економічний та культурний простір.

Проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» видатки на кіновиробництво закладені на рівні 500,0 млн грн. За ці кошти планують профінансувати роботу над 80 фільмами.