Українець віз із Великобританії до Львова інструменти з фірми-невидимки

Нещодавно в пункт пропуску «Шегині – Медика» в напрямку «в’їзд в Україну» прибула вантажівка засіб під керуванням громадянина України. Він переміщував «інструменти ручні з вмонтованим електричним двигуном: дриль-міксер, pучний фрезер, запасні частини до дриль-міксера». До митного контролю водій подав товаросупровідні документи, згідно з якими компанія з Великобританії постачала цей товар на адресу одного з ТОВ Львівської області . Вага товару – 14 290 кг, вартість – майже 30 тис. доларів США.

Під час митного контрою з’ясували, що компанія-відправник з Великобританії припинила свою діяльність у 2016 році, а тому не могла здійснювати зовнішньоекономічних операцій цьогоріч. Цей факт підтвердили листом митні органи Великобританії. Також, за попередніми даними, вартість вантажу занижено майже вдвічі.

Отже, встановлено, що керівник ТОВ у Львівській області зорганізував переміщення через митний кордон України товару з приховуванням від митного контролю через подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника та вартості товару. Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Справу скерують до суду.