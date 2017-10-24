У Радехові виявили територію, забруднену нафтопродуктами

Працівники Держекоінспекції у Львівській області провели заходи державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території Радехівської міської ради. Про це інформує сайт Держекоінспекції у Львівській області.

У процесі проведення держконтролю по вул. Витківській (поблизу нафтобази та залізничної колії) встановили, що територію забруднено нафтопродуктами. Відділом інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції були відібрані проби ґрунту для проведення вимірювань на вміст забруднюючих речовин.

За результатами проведених лабораторних досліджень проб ґрунтів виявлено перевищення вмісту забруднюючої речовини – неполярних вуглеводнів (нафтопродуктів), що є порушенням ст. 35 Закону України «Про охорону земель» та ст. 167 Земельного Кодексу України. За забруднення земельних ресурсів розраховані збитки, що становлять 170 696,00 грн.

Враховуючи заподіяну державі шкоду внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства на території Радехівської міської ради, Держекоінспекція скерувала лист до Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області щодо встановлення осіб чи суб’єктів господарювання, що спричинили забруднення земельної ділянки поблизу нафтобази. Крім цього, Держекоінспекція зобов’язала Радехівську міську раду вжити необхідних заходів щодо ліквідації наслідків забруднення земельної ділянки неполярними вуглеводнями (нафтопродуктами), щоб знизити негативний вплив на довкілля.