У Львові водій мікроавтобуса травмував двох дівчат

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 24 жовтня, близько восьмої ранку на вулиці Пасічній у Львові.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, поліцейські з’ясували, що водій мікроавтобуса «Мерседес», 75-річний мешканець Львівщини, наїхав на двох 17-річних львів’янок, які переходили дорогу.

Дівчат госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.